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15.02.19 / 09:18 Банки / Новости

Сенат США смягчил возможные санкции в отношении российских банков

Власти США могут ввести санкции в отношении российских банков за «вмешательство в дела других стран»

Фото: сенат США

Новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) предполагает смягчение потенциальных санкций в отношении российских госбанков, сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно новой версии законопроекта, власти США будут водить санкции в отношении российских банков за «вмешательство в дела других стран». Отметим, что предыдущая версия законопроекта предусматривала введение санкций против госбанков только за то, что они являются государственными банками.

В списке банков, которые могут попасть под санкции, по-прежнему остаются Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

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