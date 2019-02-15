В Петербурге началась борьба за ГУДП «Центр» с многомиллионными госзаказами Олег Капитанов, который руководит фракцией ЛДПР просит прокурора города Сергея Литвиненко проверить руководство ГУДП «Центр»

Депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, руководящий фракцией ЛДПР, на основании анонимки, отправил письмо прокурору города Сергею Литвиненко, в котором просит проверить руководство ГУДП «Центр». Это подконтрольное Комитету по благоустройству предприятие получало многомиллионные заказы на уборку города.

В письме на имя прокурора Санкт-Петербурга депутат Олег Капитанов сообщает, что ему анонимно пожаловались некие работники ГУДП «Центр», сообщившие и мошеннических схемах на предприятии. Речь идет о списании техники с последующим выкупом и фиктивных ремонтных работах.

Депутат также обращает внимание, что именно на предприятии ГУДП «Центр» лежит ответственность за сохранность и безопасность функционирования дорог в Адмиралтейском, Центрально, Фрунзенском, Петроградском, Московском районах, левого берега Невского и Василеостровского районов.

В завершении письма Олег Капитанов просит учесть факты, поступившие к нему, при проведении прокурорской проверки ГУДП «Центр», если таковая имеет место быть.

ГУДП «Центр» полностью принадлежит городу подконтрольно Комитету по благоустройству, который возглавляет Владимир Рублевский. Самим предприятием руководит Борис Черняшенко. Согласно официальным данным средняя зарплата Бориса Черняшенко в 2017 году составляла 141 592,5 рублей, зарплаты его заместителей были от 103 до 113 тысяч рублей.

Учитывая анонимный характер жалобы, попавшей Олегу Капитанову, якобы, от сотрудников ГУДП «Центр» можно предположить, что это некий элемент давления на руководство предприятия. Возможно речь идет о попытке перехватить госзаказы, которые получило ГУДП «Центр». Речь идет многомиллионных контрактах, среди последний у ГУДП «Центр» были контракт с суммой 942 миллиона рублей на работы по содержанию дорог Василеостровского, Петроградского районов в 2018 году; контракт на содержание дорог в Центральном районе, его сумма составляла 698,7 миллионов рублей.

«Агентство Бизнес Новостей» обратилось в Комитет по благоустройству за комментарием по поводу ситуации с письмом Олега Капитанова и, в случае получения, обязательно опубликует его.