СК проводит проверку после падения глыбы льда на школьницу Следственный комитет выясняет все обстоятельства ЧП

СК начал доследственную проверку по факту падения наледи на 13-летнюю девочку. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, данный инцидент произошел 16 февраля в Выборгском районе. На школьницу упал фрагмент наледи с крыши дома на Юкколовском шоссе. По предварительным данным, у ребенка компрессионный перелом позвоночника и ушиб поясничной области. Школьница в состоянии средней тяжести находится в больнице. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

Добавим, это не первый случай в Петербурге в этом году. Ранее из-за некачественной уборки крыш пострадала 9-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, было возбуждено уголовное дело. 5 февраля от полученных травм в результате падения наледи скончался студент Химико-фармацевтического университета.