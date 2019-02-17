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17.02.19 / 09:01 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге наледь с крыши дома сломала позвоночник девочке

Происшествие произошло в Выборгском районе

Фото: администрация Санкт-Петербурга

В петербургской полиции АБН сообщили об очередной случае травмирования наледью.  По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в воскресенье 17 февраля в Выборгском районе из квартиры в одном из домов по Юкковскому шоссе была госпитализирована 13-летняя девочки. Врачи подозревают, что у ребенка компрессионный переломом позвоночника. Травму, по предварительной информации, девочка получила в результате падения наледи с крыши дома.

Также у ребенка подозревают ушиб поясничной области. Состояние, пострадавшей от падения наледи, девочки оценивается как средней тяжести. Полиция проводит проверку случившегося.

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