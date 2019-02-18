Минфин прогнозирует рост долга регионов 1.3 раза До 2.775 трлн. рублей

Госдолг субъектов и муниципалитетов РФ на начало 2019 года составил 2.206 трлн. Рублей. Министерство финансов сообщает, что к 1 января 2022 года он может увеличится в 1.3 раза и составить 2.907 трлн рублей.

Эти данные ведомство обнародовало на заседании комитета по бюджету Годумы.

«Прогнозируется рост госдолга в 2019-2021 годах на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств»,— цитирует «Интерфакс» информацию Министерства финансов. В ведомстве уточнили, что к началу 2020 года объем долга составит 2,566 трлн руб., а к 2021 — 2,775 трлн руб.

По итогам 2017 года структура государственного долга регионов претерпела изменения: доля облигаций выросла с 19% до 24%, а банковские кредиты сократились с 34% до 29%.