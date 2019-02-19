Комитет по вопросам законности Санкт-Петербурга покинул Валерий Белоцерковский Последний его рабочий день был 18 февраля

Вслед за Андреем Романовым, ушедшим с места заместителя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, свой пост покинул еще один заместитель председателя — Валерий Белоцерковский, об этом АБН сообщили в пресс-службе Комитета.

Напомним, Андрей Романов ушел с места заместителя главы 6 февраля, позже он поставил себе в социальной сети Facebook статус «с 01.02.2019 пенсионер».

Валерий Белоцерковский был известен тем, что контролировал вопросы законности во время акций и митингов в Петербурге.