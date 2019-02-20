Объем дотаций российским регионам впервые превысил 1 трлн рублей С учетом дотаций в прошлом году консолидированные бюджеты 70 регионов оказались профицитными

Объем дотаций, полученных российскими регионами от федерального центра, в 2018 году впервые за всю историю превысил 1 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и расчеты агентства «Эксперт РА».

Для сравнения, в 2017 году объем дотаций регионам составлял 759 млрд рублей, а в 2016-м — 656 млрд рублей. В 2018 году размер дотаций достиг 1,035 трлн рублей.

Особенностью прошлого года стало то, что дотации получили все регионы, включая включая самые богатые (Москва и Тюменская область). Отмечается, что Москва с объемом дотаций 27,6 млрд рублей вошла в топ-7 регионов по объему полученных дотаций.

С учетом дотаций в прошлом году консолидированные бюджеты 70 регионов оказались профицитными. При этом агрегированный профицит составил 510 млрд рублей. По словам экспертов, это рекордный показатель за как минимум за последние 17 лет. Стоит отметить, что в 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов.

По уровню профицита в 2018 году лидируют Дагестан (30,5% к доходам) и Севастополь (27,4%). В основном это связано с низким уровнем самодостаточности. В пятерке самых профицитных регионов также оказались ЯНАО, Кемеровская и Волгоградская области.