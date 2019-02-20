В России на 16,8% упал объем строительства жилья В январе этого года было построено 55,6 тысяч новых квартир

За январь 2019 года в России введено 4,2 млн квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 16,8%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Месяцем ранее объем падения жилищного строительства составил 8,9%. Как сообщил Росстат, в январе ввели построили 55,6 тысяч новых квартир.

В целом жилищное строительство в России сократилось на 4,9%. Было введено 75,3 млн квадратных метров жилья после снижения на 1,4% в 2017 году.