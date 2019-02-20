Владимир Путин: добросовестный бизнес не должен ходить под статьей Юбилейное, 15-е послание президента Владимира Путина, прошло в Гостином дворе

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — отметил он в ходе своей речи.

По его словам, некоторые места в законах подводят все работающие компании под критерий преступления, совершенного группой лиц.

«При расследовании нужно жестко ограничить поводы, по которым продлевается арест. Сегодня зачастую для этого недостаточно оснований. Прошу ВС и Генпрокуратуру проанализировать эти проблемы и представить соответствующие предложения», — потребовал президент.

Слова президента комментировал АБН Игорь Скрипка — юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры».

«Чтобы на бизнес все-таки начали снижать давление, о котором говорится уже лет шесть, если не больше, нужно только одно – наказывать тех чиновников, которые проводят необоснованные проверки, провокационные оперативные мероприятия в отношении бизнеса: необоснованный выезд на место, необоснованные требования документов и т.д. Когда за это начнет нести наказание должностное лицо, которое все это требует, проверки станут проводиться строго по существу и перестанут мешать нормальной работе предпринимателей. Пока этого не произойдет, все красивые слова о том, что в очередной раз снижается давление на бизнес, (а фактически количество проверок и репрессий только растет), все это будет оставаться только словами», — считает он.

Путин также выступил с предложением создать специальную цифровую платформу. С помощью нее предприниматели смогу пожаловаться о давлении на бизнес и разобраться со своими проблемами по существу. Законодательную базу для реализации этой инициативы он поручил проработать правительству.

Речь зашла и об экологии. Президент поручил чиновникам создать национальный бренд экологичной продукции.

«На внешнем рынке пойдет влет, за границей вообще ничего чистого не осталось, – считает глава государства. — У России должен быть свой набор агротехнологий, разработкой которых должны заняться ученые, чтобы сохранить агробезопасность. Благодаря разработкам ученых обеспечили себя российской пшеницей, и специалисты подтвердят, насколько это важно», — сказал Путин.

Игорь Скрипка отметил, что, чтобы продвигать экологически чистые продукты, они должны быть конкретно нашего производства. «Как я понимаю, речь здесь идет не только о продуктах питания, но и другого производства, которое наносило бы окружающей среде наименьший вред. К сожалению, сейчас такой возможности у нас практически нет, — считает он и отмечает, что мировой тренд на то, чтобы у населения были пусть не самые дешевые, но экологически чистые продукты, существует. — Но говорить о том, что в зарубежных странах их не осталось, было бы некорректным. Та же Франция или Германия имеет огромные территории, которые заняты сельским хозяйством, и достаточно экологически чистым».

С точки зрения экологии Владимир Путин вспомнил и самую болезненную проблему — переработку твердых коммунальных отходов в стране. Как отметил президент, в ближайшие два года в черте российских городов должны быть закрыты и рекультивированы 30 проблемных свалок, а за последующие шесть лет и все остальные.

«Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Необходимо законодательно зафиксировать, что в заповедниках невозможно строительство», — отметил глава государства.

Путин пообещал за шесть лет по всей стране реконструировать более 60 аэропортов, в 2025 году более чем в полтора раза, до 210 млн т, увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба.

Уровень бедности можно сделать ниже благодаря социальным контрактам.

«Как он действует, что это такое. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела», — считает Путин.

Также в ходе послания поднимались темы демографии, укрепления семейных ценностей, проблемы в области здравоохранения и образования. Речь президента длилась полтора часа.

Выполнение задач, поставленных президентом, требуют энергичных действий, убежден председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

«Президент обратился к гражданам страны, приглашая их к совместной работе, четко обозначая, что задачи, поставленные сегодня, и задачи, поставленные в «майском» Указе Президента, не терпят раскачки, не терпят того, чтобы мы раздумывали. Надо умно, организованно, умело, эффективно действовать», — сказал сенатор, сообщили в пресс-службе Совета Федерации Федерального собрания РФ.