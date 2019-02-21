Автозаводы в Петербурге открыли 2019 год ростом производства Заводы выпустили 28900 легковых автомобилей за первый месяц

Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Петербурге открыли 2019 год ростом производства на 2% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщило агентство Auto-Dealer-СПб.

Заводы выпустили 28900 легковых автомобилей за первый месяц текущего года. Это лучший показатель января среди тех, что наблюдались за последние пять лет. Больше автомобилей в было произведено только в январе 2013 и 2014 годов – больше 30 тыс.

Однако по словам гендиректора Auto-Dealer-СПб Михаила Чаплыгина, в феврале показатели снизятся. Он обосновал это высокой прошлогодней базой, когда результат февраля стал лучшим во всем квартале. Однако позитивным фактором для динамики второго месяца может стать начало выпуска обновленной модели Qashqai на заводе Nissan.

Всего за первый месяц года доля петербургского автопрома от всего производства авто в России достигла 25,6%. Это на 0,6% больше, чем в 2018 году. При этом семь моделей автомобилей, которые производятся на петербургских заводых, вошли в список 25 популярнейших автомобилей в стране за первый месяц 2019 года. Это лидер среди иномарок Kia Rio, лидер среди внедорожников Hyundai Creta, а также Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Добавим, всего на петербургских автозаводах выпускают автомобили девяти моделей. Кроме перечисленных семи это еще Nissan Murano и Kia Rio X-Line. За месяц продажи этих автомобилей по стране выросли на 6% по сравнению с январем 2018 года.