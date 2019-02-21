Forbes: Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России Wildberries оценили в $1,2 млрд

Единственная владелица крупнейшего российского интернет-магазина и соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. Об этом в четверг пишет Forbes.

Такой вывод Forbes сделал из нового рейтинга самых дорогих компаний в российском сегменте интернета по версии самого издания. Wildberries оценили в $1,2 млрд. компания заняла четвертое место в рейтинге.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», Бакальчук является единственным владельцем компании. Таким образом бизнесвумен стала второй женщиной миллиардером в России после Елены Батуриной. В прошлом году состояние Бакальчук было оценено в $600 млн. Тогда она впервые вошла в список богатейших людей России.

Добавим, Татьяна Бакальчук по специальности преподаватель английского языка. Она открыла компания вместе с мужем Владиславом в 2004 году.