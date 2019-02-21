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21.02.19 / 13:41 Новости / Общество

Петербург вошел в сотню лучших городов мира

Петербург занял в этом рейтинге 54-ое место

Фото: АБН

Петербург оказался в списке World’s Best Cities 2019. Об этом сообщает консультационное турагентство Resonance Consultancy.

В этом рейтинге Петербург занял 54-ое место.При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как качество естественной и городской окружающей среды, достопримечательности и инфраструктура, условия для развития бизнеса, количество иммигрантов, а также развитие искусства, развлечений и гастрономии.
В первую десятку рейтинга вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Барселона, Москва, Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Ранее АБН сообщало о том, что Петербург попал в топ-5 лучших направлений для экскурсионного отдыха в России.

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