Суд в Петербурге отказал бывшему владельцу Черкизовского рынка в иске к ИА «Росбалт» О возмещении морального вреда на 1 млн рублей

Смольнинский районный суд Петербурга отказал бывшему владельцу Черкизовского рынка, предпринимателю и финансисту Тельману Исмаилову в удовлетворении требований по иску к ЗАО «ИА «Росбалт» в полном объеме. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд рассмотрел иск 21 февраля. Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к редакции и главреду ИА «Росбалт». Он требовал взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Добавим, Следственный комитет РФ в декабре 2017 года предъявил Исмаилову обвинения в организации двух убийств. СК заочно избрал меру пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.