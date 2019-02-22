Александр Медведев назначен президентом-генеральным директором «Зенита» Перестановки после ухода Дюкова в РФС

Ушедшего в Российский футбольный союз Александра Дюкова сменит на посту председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина.

Елена Илюхина и раньше была членом совета директоров «Зенита».

В сообщении на сайте футбольного клуба отмечается, совет директоров благодарен Сергею Фурсенко за проделанную работу, который вступает в должность вице-президента АО «Газпромбанк». Сергей Фурсенко будет представлять банк в Совете директоров клуба.

Новым президентом и генеральным директоров «Зенита» станет Александр Медведев – зампред правления ПАО «Газпром», гендиректор ООО «Газпром Экспорт». У Медведева уже есть опыт руководства спортивными организациями, с 2008 по 2014 годы он был президентов Континентальной хоккейной лиги.