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22.02.19 / 19:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Минтруд РФ предложил проиндексировать соцпенсии на 2%

С 1 апреля этого года

Коллаж АБН

Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии в России на 2%. Об этом стало известно в пятницу из материалов на портале проектов нормативно правовых актов.

Ведомство предлагает провести индексацию с 1 апреля этого года. В результате этого средний размер социальной пенсии вырастет на 182 рубля и составит 9,3 тыс. рублей.

Это обойдется в 7 млрд рублей. В пояснительной записке говорится, что такая мера повысит уровень пенсионного обеспечения 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн получают соцпенсии.

Добавим, в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума перед индексацией.

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