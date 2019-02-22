Минтруд РФ предложил проиндексировать соцпенсии на 2% С 1 апреля этого года

Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии в России на 2%. Об этом стало известно в пятницу из материалов на портале проектов нормативно правовых актов.

Ведомство предлагает провести индексацию с 1 апреля этого года. В результате этого средний размер социальной пенсии вырастет на 182 рубля и составит 9,3 тыс. рублей.

Это обойдется в 7 млрд рублей. В пояснительной записке говорится, что такая мера повысит уровень пенсионного обеспечения 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн получают соцпенсии.

Добавим, в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума перед индексацией.