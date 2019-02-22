На улице Коллонтай девушка на Land Rover сбила человека на пешеходном переходе В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью

Вечером 21 февраля в Невском районе Петербурга сбили пешехода на «зебре».

Очевидцы произошедшего сообщили, что инцидент произошел на переходе у дома 47/1 по улице Коллонтай.

«За рулём девушка гнала как сумасшедшая!», — пишут свидетели ДТП.

На место происшествия оперативно приехала скорая помощь.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в зоне не регулируемого пешеходного перехода 32-летняя девушка, находясь за рулем Land Rover сбила 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.