Все новости

22.02.19 / 07:24 Новости / Общество

На улице Коллонтай девушка на Land Rover сбила человека на пешеходном переходе

 В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Вечером 21 февраля в Невском районе Петербурга сбили пешехода на «зебре».

Очевидцы произошедшего сообщили, что инцидент произошел на переходе у дома 47/1 по улице Коллонтай.

«За рулём девушка гнала как сумасшедшая!», — пишут свидетели ДТП.
На место происшествия оперативно приехала скорая помощь.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в зоне не регулируемого пешеходного перехода 32-летняя девушка, находясь за рулем Land Rover сбила 59-летнего мужчину.  В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.