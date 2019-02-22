На улице Коллонтай девушка на Land Rover сбила человека на пешеходном переходе

Вечером 21 февраля в Невском районе Петербурга сбили пешехода на «зебре».
Очевидцы произошедшего сообщили, что инцидент произошел на переходе у дома 47/1 по улице Коллонтай.
«За рулём девушка гнала как сумасшедшая!», — пишут свидетели ДТП.
На место происшествия оперативно приехала скорая помощь.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в зоне не регулируемого пешеходного перехода 32-летняя девушка, находясь за рулем Land Rover сбила 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
113 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.