В Петербурге выставили на продажу участок ОДК «Климов» на Кантемировской улице

Компания «РТ-Стройтех» (100%-я дочерняя структура госкорпорации «Ростех») выставила на торги площадку АО «ОДК-Климов» на Кантемировской ул. в Санкт-Петербурге. По оценкам компании, здесь можно разместить до 100 тыс. кв.м. жилья и коммерческих площадей.

Торги по продаже участка «ОДК-Климов», занимающегося разработкой и производством газотурбинных двигателей, назначены на 27 марта, начальная стоимость лота составляет 1,342 млрд рублей. Общая площадь участка на на Кантемировской улице, дом 11 составляет 7,6 га. Производство отсюда полностью перебазировано на новую площадку «ОДК-Климов» на ул. Академика Харитона.

Сейчас на участке находится два нежилых здания, первое площадью 26 515 кв.м, второе — 5576,9 кв.м, а также здание механического цеха, испытательной станции и котельной.

Вырученные от продажи участка средства ОДК «Климов», которое входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», планирует вложить в развитие производства.