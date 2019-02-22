Власти Петербурга хотят ускорить расторжение договоров с недобросовестными арендаторами Подобное в городе уже было

В Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга предложили изменения в федеральное законодательство, чтобы упростить расторжение договоров с недобросовестными арендаторами. Договор с ними предлагается расторгать, если арендатор не заплатил арендную плату два раза или более.

Сейчас, как пояснили в Комитете имущественных отношений (КИО), чтобы город мог досрочно расторгнуть договор с тем, кто арендовал у него земельный участок или объект нежилого фонда, нужно сразу два заявления: от арендатора и арендодателя. Также досрочно можно расторгнуть договор, если есть судебное решение.

По мнению заместителя председателя КИО Олега Размышляева, действующие правила досрочного расторжение приводят к тому, что растет количество случае неуплаты аренды, растет и число судебных разбирательств. По мнению заместителя председателя предлагаемые жесткие меры оправданы, если арендатор не платит вовремя.

Для того, чтобы идея КИО осуществилась, нужно внести изменение в статью 51 ФЗ № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости». Известно, что на данный момент предложение КИО поддержали в Комитете по законодательству петербургского парламента.

Жесткие меры, подобные предлагаемым КИО, уже действовали в городе, рассказала АБН председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели.

«Я сама была арендатором имущества у КУГИ как предприниматель. Хочу сказать, что еще 20 лет назад этот механизм работал как часы, по-моему, даже если единожды не вносил плату, то с тобой уже не продлевался договор. Были очень суровые условия» — говорит Елена Церетели — «Не знаю, какой сейчас процент неплательщиков, но у того поколения, которое снимало 20 лет назад, дисциплина была очень высока. Достаточно было не заплатить раз-два и ты лишался аренды, никаких судов — все это было заложено в договоре».

Однако, по мнению Елены Церетели, сейчас есть и много других вопросов, связанных с арендой у города, требующих первоочередного решения: «сегодня чтобы продлить договорные отношения, особенно если речь идет о земле, нужно пройти одиннадцать согласований! И это для объекта, который уже в схеме размещения». Как считает председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства, начинать необходимо с решения накопившихся вопросов, а уже потом изменять законодательство на федеральном уровне.