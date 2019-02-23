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23.02.19 / 10:54 Новости

Петербург уступил Москве в списке городов для празднования 23 февраля

Северная столица заняла второе место

В Петербурге в честь 23 февраля прогремит праздничный салют. Фото: flickr.com

Петербург попал в тройку лучших российских городов для празднования Дня защитника Отечества. Рейтинг, опубликованный агентством ТурСтат, возглавила Москва.

Первую тройку лидеров замкнул Севастополь. В топ-5 городов в России для празднования 23 февраля также попали Владивосток и Новороссийск.

Составители рейтинга отметили, что он был составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий. Так, в Петербурге в 21 час запустят артиллерийский салют со стен Петропавловской крепости, а в Багратионовском сквере откроется военно-исторический фестиваль.

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