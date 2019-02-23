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23.02.19 / 15:46 Новости

У военкомата в Петербурге прошла акция «Рожай мясо»

Феминистки принесли с собой куски сырого мяса

Феминистки провели акцию у стен военкомата в Петербурге. Фото: Twitter Dave Frenkel

Петербургские феминистки провели акцию у Военного комиссариата Ленобласти, приуроченную к Дню защитника.

Активистки пришли к комиссариату со свертками, в которых вместо младенцев лежали куски мяса. Девушек сфотографировал журналист Давид Френкель.

В ходе акции феминистки призвали прекратить давление на женщин, которых, по их мнению, заставляют рожать детей для нужд государства. Они также выразили протест войне и оголили грудь, несмотря на мороз.

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