У военкомата в Петербурге прошла акция «Рожай мясо» Феминистки принесли с собой куски сырого мяса

Петербургские феминистки провели акцию у Военного комиссариата Ленобласти, приуроченную к Дню защитника.

Активистки пришли к комиссариату со свертками, в которых вместо младенцев лежали куски мяса. Девушек сфотографировал журналист Давид Френкель.

В ходе акции феминистки призвали прекратить давление на женщин, которых, по их мнению, заставляют рожать детей для нужд государства. Они также выразили протест войне и оголили грудь, несмотря на мороз.