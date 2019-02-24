Опубликовано видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга Момент аварии на Невском проспекте зафиксировали камеры наблюдения

В сети появилось видео смертельного ДТП с участием BMW на Невском проспекте.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости несется по тротуару, сбивая толпу пешеходов. После ДТП автомобиль останавливается, и пешеходы, которые чудом не пострадали, бегут на помощь к сбитым людям. Судя по видео, помочь поспешили также сотрудники или посетители заведений на Невском.

По данным УГИБДД по Петербургу, авария произошла около 00:30 24 февраля у дома 55 по Невскому проспекту. Водитель BMW X6 1989 года рождения двигался по главной улице города от Владимирского проспекта в сторону Марата.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шла группа пешеходов. Двое — мужчина 40 лет и 35-летняя женщина — погибли на месте, еще три человека попали в больницу с различными травмами.