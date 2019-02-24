Сыры, молоко и творог включат в «Меркурий» с июля Минсельхоз назвал сроки включения готовой молочной продукции в систему электронной сертификации

Готовую продукцию из молока включат в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 июля.

Речь идет о молоке, сгущенных и несгущенных сливках, сыворотке, сливочном масле, пастах и молока, сырах и твороге. Исключение составят йогурты и кефир, которые занесут в реестр 1 ноября, сообщается в проекте приказа Минсельхоза.

Напомним, система «Меркурий» заработала в РФ по инициативе Россельхоза с 1 июля 2018 года. Сейчас наличие сертификатов обязаны подтверждать производители, поставщики и продавцы сельскохозяйственного сырья, некоторых готовых продуктов животноводства и злаков.