Все новости

24.02.19 / 13:51 Новости

Сыры, молоко и творог включат в «Меркурий» с июля

Минсельхоз назвал сроки включения готовой молочной продукции в систему электронной сертификации

Электронная сертификация сыров в РФ начнется с июля. Фото: pixabay.com

Готовую продукцию из молока включат в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 июля. 

Речь идет о молоке, сгущенных и несгущенных сливках, сыворотке, сливочном масле, пастах и молока, сырах и твороге. Исключение составят йогурты и кефир, которые занесут в реестр 1 ноября, сообщается в проекте приказа Минсельхоза.

Напомним, система «Меркурий» заработала в РФ по инициативе Россельхоза с 1 июля 2018 года. Сейчас наличие сертификатов обязаны подтверждать производители, поставщики и продавцы сельскохозяйственного сырья, некоторых готовых продуктов животноводства и злаков.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

109 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.