Беглов предложил упростить визовый режим в Петербурге По словам Беглова, проект «Открытое небо» способствовал бы привлечению туристического потока в Петербург

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов высказался о необходимости упрощения визового режима в городе.

Он отметил, что нужно реализовывать большой туристический потенциал.

«Туристы могли бы прилетать в наш город, пребывать несколько дней по электронной визе и не ходить за визой в разные другие места», — заявил врио губернатора, сообщает «Петербургский дневник».

По словам Беглова, проект «Открытое небо» способствовал бы привлечению туристического потока в Петербург.

Ранее АБН сообщало о том, что туристы назвали Петербург самым «добрым» городом России.