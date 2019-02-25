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25.02.19 / 06:10 Новости / Общество

Беглов предложил упростить визовый режим в Петербурге

По словам Беглова, проект «Открытое небо» способствовал бы привлечению туристического потока в Петербург

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов высказался о необходимости упрощения визового режима в городе.

Он отметил, что нужно реализовывать большой туристический потенциал.

«Туристы могли бы прилетать в наш город, пребывать несколько дней по электронной визе и не ходить за визой в разные другие места», — заявил врио губернатора, сообщает «Петербургский дневник».

По словам Беглова, проект «Открытое небо» способствовал бы привлечению туристического потока в Петербург.

Ранее АБН сообщало о том, что туристы назвали Петербург самым «добрым» городом России.

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