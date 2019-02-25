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25.02.19 / 20:55 Новости / Петербург и Ленобласть

ОЖД сэкономила 1 млн. рублей на вторичной переработке

И высадила 62 тысяч саженцев деревьев

В регионах, где проходит октябрьская железная дорога, было высажено 62 тысячи саженцев деревьев.  Во вторичный оборот компания передала 209 тонн бумажных отходов, 12 тонн стекла, порядка 3 тонн пластика и 0.6 тонн иных отходов.

Забота об экологии позволила сэкономить 1 млн.рублей, сообщили в Октрябрьской железной дороге.

Кроме того, котельные были переведены на альтернативные виды топлива, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 6.6% по сравнению с 2017 годом. На 9.2% уменьшились сбросы сточных вод в окружающую среду.

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