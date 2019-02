Трамп призвал ОПЕК «расслабиться» и не поддерживать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК «расслабиться» и не поддерживать высокие цены на нефть. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен – хрупко!», написал американский президент. Он считает цены на нефть слишком высокими и опасается, что дальнейший рост цен негативно отразится на мировой экономике.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile!

