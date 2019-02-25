В Петербурге средний размер пенсии вырос почти на 700 рублей По состоянию на 1 января средний размер пенсии в Петербурге составил 15 тысяч 616,5 рубля

В Петербурге за год увеличился средний размер пенсии. Согласно данным, Петростата, эта сумма выросла на 692,4 рубля.

По состоянию на 1 января средний размер пенсии в Петербурге составил 15 тысяч 616,5 рубля. Для пожилых жителей Ленинградской области эта сумма составила 14 тысяч 468,1 рубля.

Ранее АБН сообщало о том, что, по данным Петростата, в декабре прошлого года реальные доходы жителей Петербурга упали на 1,4% по сравнению с ноябрем 2017 года. Номинальная зарплата жителей Петербурга за 2018 год выросла на 10,2%, до 60,1 тыс. руб. При этом реальная зарплата увеличилась только на 7%.