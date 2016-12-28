В 2017 году удвоят пусковую программу Роскосмоса В организации понимают, какая ответственность с этим связана

В 2017 году пусковую программу Роскосмоса увеличат в два раза. Об этом в среду сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

Комаров отметил, что это свидетельствует о больших задачах, которые стоят перед космической отраслью. «Мы понимаем всю ответственность, которая с этим связана», — подчеркнул Комаров.

В 2016 году «Роскосмос» совершил 15 запусков. Из них только один был неуспешным. В начале декабря с космодрома Байконур стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-04». Однако он потерпел крушение на высоте 190 метров. Корабль на орбиту выводила ракета «Союз У», после этого случая ракеты такого типа решили не использовать. У ракеты аварийно отключился двигатель третьей ступени.