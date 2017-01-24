СМИ: Смольный выкупит «Теплосеть» Это «принципиальное решение»

Правительство Петербурга выкупит 75% акций «Теплосеть Санкт-Петербурга» у ТГК-1. Об этом накануне «Фонтанке» рассказали в комитете по энергетике.

Это «принципиальное решение», сказал глава комитет по энергетике Андрей Бондарчук. Вице-губернатор Игорь Албин подписал план по консолидации теплосетевых активов в собственности города. Оценку «Теплосети» Смольный завершит во второй половине февраля.

Отметим, в настоящее время Смольный владеет 25% уставного капитала «Теплосети». Напомним, летом 2015 года Албин говорил, что город выкупит акции «Теплосети» по символической цене в 1 рубль. В середине 2016 года депутаты Законодательного собрания Петербурга заявили, что «Теплосеть» нужно «изъять» у ТГК-1. Парламентарии считают, что компания работает неэффективно. В «Теплосети» указали, что нет оснований считать, будто предприятие под руководством города будет работать более эффективно.