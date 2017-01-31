Петербургский филиал «Первой грузовой компании» увеличил перевозки импорта в 2016 году на 70% Перевез 328 тыс. тонн грузов

Петербургский филиал АО «Первая грузовая компания» (ПГК) увеличил перевозки импорта в 2016 году на 70% год к году. Компания сообщила об этом во вторник.

Компания в прошлом году перевез 328 тыс. тонн импортных грузов из портов, расположенных на Северо-Западе России. В частности, из морского порта «Усть-Луга» перевозки импорта выросли в два раза и достигли 241 тыс. тонн. Из порта Выборга – в 1,5 раза, до 59 тыс. тонн. Перевозки из «Морского порта Санкт-Петербург» — на 11%, до 28 тыс. тонн.

Отметим, ПГК – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок на территории России. Ей принадлежат почти 170 тыс. полувагонов, цистерн, платформ и других единиц подвижного состава. Сеть компании представлена в 14 городах России, а также в Казахстане. Кроме того, в Финляндии находится совместное предприятие.