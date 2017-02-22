СМИ: Для выяснения причины смерти Чуркина нужны еще анализы На их проведение понадобятся недели

Судмедэксперты, проводившие аутопсию постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, заявили о необходимости проведения еще ряда анализов. Об этом накануне передает агентство Associated Press.

По мнению медиков, на проведение дополнительных анализов могут уйти недели. Как правило, они включают в себя токсикологические и другие пробы.

Отмечается, что расследуемые судмедэкспертами причины смерти, как правило, не имеют криминального подтекста и чаще всего не подозрительны. В минувший понедельник Виталий Чуркин почувствовал себя плохо, когда находился в здании российской миссии при ООН. Дипломата доставили в Пресвитерианский госпиталь, где он скончался. Виталий Чуркин был постпредом России при ООН с 2006 года.