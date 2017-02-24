IAAF допустила к соревнованиям трех российских атлетов под нейтральным флагом В случае победы, гимна и флага не будет

Антидопинговый комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустил к соревнованиям трех российских атлетов под нейтральным флагом. Решение комитет принял в четверг.

К соревнованиям под нейтральным флагом допущены Алексей Сокирский (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Кристина Сивкова (спринт). В случае победы атлетов, не будет поднят флаг и не прозвучит российский гимн.

Ранее IFFA не восстановил ВФЛА в международной ассоциации до чемпионата мира в Лондоне. Кроме того, комитет принял решение, что под национальным флагом спортсмены смогут выйти лишь в ноябре, когда Российское антидопинговое агентство восстановит свой статус. Решение об отстранении российской ассоциации приняли в 2015 году после допингового скандала. На участие под нейтральным флагом подали прошение 40 российских спортсменов.