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03.03.17 / 11:22 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Доллар на бирже достиг 59 рублей

Впервые с 9 февраля

доллар 59Доллар на торгах на Московской бирже вырос до 59 рублей впервые с 9 февраля. По фиксингу в 11:16 он торгуется по 58,9 рублей.

Аналитик ГК Forex Ирина Рогова отмечает, что рубль в четверг оказался под давлением. Это связано со снижением цены на нефть.

«Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На пятницу запланированы выступления 5 представителей Федрезерва. В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, роста пары USD/RUB ускорится», — считает аналитик.

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