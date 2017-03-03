Доллар на бирже достиг 59 рублей Впервые с 9 февраля

Доллар на торгах на Московской бирже вырос до 59 рублей впервые с 9 февраля. По фиксингу в 11:16 он торгуется по 58,9 рублей.

Аналитик ГК Forex Ирина Рогова отмечает, что рубль в четверг оказался под давлением. Это связано со снижением цены на нефть.

«Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На пятницу запланированы выступления 5 представителей Федрезерва. В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, роста пары USD/RUB ускорится», — считает аналитик.