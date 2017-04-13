Все новости

13.04.17 / 15:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Верховный суд повторно отказался рассматривать жалобу по застройке Баболовского парка в Пушкине

Застройщик хочет отменить обжалуемые судебные акты и заново рассмотреть их в суде первой инстанции

баболовский паркВерховный суд второй раз отказался рассматривать жалобу компании Steelmar Scandinavia по вопросу застройки Баболовского парка в Пушкине. Об этом в четверг АБН рассказал координатор общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

Застройщик указал, что ему неправомерно отказали в строительстве на территории Баболовского парка. Компания, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, просила отменить обжалуемые судебные акты и направить заявление на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отметим, Баболовский парк основан в XVIII веке, в 1990 году он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году его территорию передали ГМЗ «Царское село».

Часть Баболовского парка – 22,7 га – принадлежит шведской компании Steelmar Scandinavia. Она приобрела этот участок в 2005 году. Здесь застройщик рассчитывает построить 71 коттедж. Компания неоднократно пыталась добиться отмены статуса охраняемых объектов на принадлежащем ей участке, однако каждый раз проигрывала суды.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

119 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.