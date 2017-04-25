Благотворительные фонды из расследования ФБК о Медведеве потратили на свое содержание 3,6 млрд рублей Больше всех потратил «Дар»

Согласно опубликованным Минюстом данным, упомянутые в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) благотворительные фонды, предположительно связанные с премьер-министром Дмитрием Медведевым, за 2016 год потратили на свое содержание 3,6 млрд рублей. Об этом написал в своем Twitter во вторник основатель ФБК Алексей Навальный.

Больше всех, согласно отчетности, потратил фонд «Дар». В прошлом году на его содержание ушло 1,4 млрд рублей. «Соцгоспроект» потратил 718 млн рублей за год, «Градислава» – 768 млн рублей, Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта – 691 млн рублей.

То есть это официальный факт: медведевский фонд — самая большая благотворительная организация в РФ.Но деньги тратит на дворцы и виноградники — Alexey Navalny (@navalny) 25 апреля 2017 г.

Оппозиционер подчеркнул, что ранее фонды никогда не публиковали отчетность. Также он сравнил их траты с бюджетом благотворительного фонда «Подари жизнь», который составляет 2,4 млрд рублей.

Напомним, в начале марта ФБК опубликовал фильм-расследование о Медведеве. Авторы фильма утверждали, что премьер-министр и приближенные к нему олигархи создали коррупционную сеть на основе благотворительных фондов. По информации ФБК, Медведев владеет недвижимостью, бизнесом, а также виноградниками за рубежом и в России.