В предварительный список московских пятиэтажек для сноса вошли более 4,5 тыс. домов Голосование по списку пройдет с 15 мая

В перечень московских пятиэтажек, подлежащих сносу, пошли более 4,5 тыс. зданий. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Здания расположены в 85 районах «старой» Москвы, а также в шести поселениях на новых территориях. Это здания, как отметили в мэрии, «первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома».

Напомним, 20 апреля Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве. Планировалось снести порядка 8 тыс. зданий, площадь который составляет 25 млн кв метров. Голосование по предварительному списку планируется провести с 15 мая по 15 июня.