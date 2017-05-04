Четверть российских летчиков могут быть уволены — СМИ Из-за отзыва их летных свидетельств



Около четверти пилотов в России могут лишиться работы. Об этом пишет в четверг «Коммерсант».

Издание ссылается на текст петиции, которую работники авиации направили в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Пилоты и другие сотрудники отрасли сообщили, что летные свидетельства сотен их коллег были признаны недействительными Росавиацией. Они отметили, что ведомство аннулировало свидетельства «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы». Пилоты утверждают, что в ближайшие дни может быть аннулирована тысяча документов.

По данным авторов петиции, это может коснуться бывших военных, а также частных пилотов, которые переквалифицировались в коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ). В петиции говорится, что, как сообщили в ведомстве региональным отделениям, свидетельства отзовут даже у пилотов с высшим профессиональным образованием, если предлетную подготовку они проходили в АУЦ, а не в государственных учреждениях.

В Росавиации изданию заявили, что пилоты уже подавали соответствующие иски, однако суд встал на сторону ведомства. Он отметил, что в свидетельствах, о которых идет речь, были подделаны некоторые документы и медицинские справки.

Добавим, в России можно стать пилотом, отуившись по начальной программе среднего или высшего образования по федеральному стандарту. Также существует возможность пойти на дополнительную профессиональную переподготовку с техническим средним или высшим образованием.