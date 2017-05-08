В Петербурге в День Победы на улицах будут работать 1 тыс. дворников Больше всего – на Дворцовой площади и на Невском проспекте

В Петербурге в День Победы поддерживать чистоту на улицах города будут 1 тыс. дворников. Об этом в понедельник сообщили в комитет по благоустройству.

Больше всего работников отправят на Дворцовую площадь и на Невский проспект. Порядка 250 сотрудников будут работать в парках и садах.

Напомним, на Дворцовой площади пройдет парад военной техники, а позже – концерт. На Невском проспекте устроят акцию «Бессмертный полк».

Накануне праздников дорожники и садовники провели уборку вокруг мемориалов и воинских захоронений, а также рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия. Ко Дню Победы садовники высадили 400 тыс. саженцев виолы.