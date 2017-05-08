В Париже прошла акция протеста против победы Макрона В ходе акции полиция применила дубинки и резиновые пули

В Париже прошла акция протеста против победы Эммануэля Макрона на выборах президента. Акция прошла в понедельник.

Митинг продолжался около получаса. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Протестующие заявили, что продолжат акции в будущем.

Напомним, первые протестные демонстрации начались в Париже уже накануне, после объявления результатов экзит-поллов. Полиция задержала около 140 человек.

В воскресенье во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал либерал-социалист Эммануэль Макрон. Он набрал 66% голосов. Его соперница Марин Ле Пен – менее 34%. Явка составила 75%.