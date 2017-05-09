ВР обнаружила крупное газовое месторождение в Сенегале Глубина разведочной скважины составила 4,7 км

Британская нефтегазовая компания ВР plc со своим американским партнером Kosmos Energy обнаружили крупное газовое месторождение на шельфе Сенегала. Об этом сообщили в ВР накануне.

Глубина разведочной скважины Yakaar-1 составила порядка 4,7 км. В компании отметили, что эта находка укрепила уверенность в том, что в Сенегале и Мавритании есть углеводородные бассейны мирового класса.

До конца года ВР и Kosmos Energy намерены пробурить еще три разведочных скважины в этом районе. Добавим, в 2016 году Сенегал и Мавритания разрешили ВР проводить разведку газовых месторождений. Компания Kosmos Energy в 2015 году пробурила скважину Tortue-1 на территории Мавритании. Углеводороды нашли на глубине 117 м.