На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 1,3 тыс. га леса Появилось 23 новых очага возгораний

За минувшие сутки на Дальнем Востоке сгорело порядка 1,3 тыс. га леса. Об этом в среду сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

За сутки специалисты зарегистрировали 28 очагов, из которых 23 – новые. По сообщению ведомства, 13 пожаров спасатели потушили, 15 продолжают по-прежнему гореть. В настоящее время в Амурской области действуют 5 очагов, в Хабаровском крае – 3 очага, в Приморье и Якутии – по 2, на Сахалине – 1.

С начала пожароопасного сезона на Дальнем Востоке возникло более 700 лесных пожаров. Больше всего пострадала Еврейская автономная область. В этом регионе выгорело 54,6 тыс. га лесных массивов. За аналогичный период 2016 года в округе зарегистрировали 580 пожаров.