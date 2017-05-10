СМИ: В Конго обстреляли российский вертолет Во время миссии ООН

Российский вертолет обстреляли неизвестные в республике Конго. Об этом в среду сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации «Интерфакс», российский вертолет Ми-8 работал в Конго по контракту с ООН. Во время перелета пилоты почувствовали удар в задней части машины. На осмотре после полета участники миссии обнаружили пулевое отверстие. Оба пилота являются гражданами России, пострадавших нет, отметил источник.

Миссия ООН в Конго действует с 1999 года. Ее учредили после установления перемирия между Конго, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Первоначальная цель миссии – мониторинг режима прекращения огня. С 2010 года – стабилизация обстановки в республике, а также оказание гуманитарной помощи.