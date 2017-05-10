Все новости

10.05.17 / 23:34 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: В Конго обстреляли российский вертолет

Во время миссии ООН

вертолеты-ООН-фото-с-РостехаРоссийский вертолет обстреляли неизвестные в республике Конго. Об этом в среду сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации «Интерфакс», российский вертолет Ми-8 работал в Конго по контракту с ООН. Во время перелета пилоты почувствовали удар в задней части машины. На осмотре после полета участники миссии обнаружили пулевое отверстие. Оба пилота являются гражданами России, пострадавших нет, отметил источник.

Миссия ООН в Конго действует с 1999 года. Ее учредили после установления перемирия между Конго, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Первоначальная цель миссии – мониторинг режима прекращения огня. С 2010 года – стабилизация обстановки в республике, а также оказание гуманитарной помощи.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.