Peugeot объявил российские цены на кроссовер 3008 Цены на новый автомобиль начинаются от 1,639 млн рублей

Компания Peugeot объявила российские цены на кроссовер Peugeot 3008. Соответствующее заявление автопроизводитель сделал в среду.

Цены на новый автомобиль в комплектации Active начинаются от 1,639 млн рублей. Эта версия оснащена шестью подушками безопасности, системами динамической стабилизации, устройством «Эра-Глонасс», светодиодными ходовыми огнями, круиз-контролем, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, i-Cockpit с цифровым дисплеем, двухзонным климат-контролем, а также мультимедийным комплексом.

Peugeot 3008 в самой дорогой комплектации GT Line будет стоить 1,999 млн рублей. Продажи кроссовера начнутся 1 июля.