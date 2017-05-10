Peugeot объявил российские цены на кроссовер 3008

Компания Peugeot объявила российские цены на кроссовер Peugeot 3008. Соответствующее заявление автопроизводитель сделал в среду.
Цены на новый автомобиль в комплектации Active начинаются от 1,639 млн рублей. Эта версия оснащена шестью подушками безопасности, системами динамической стабилизации, устройством «Эра-Глонасс», светодиодными ходовыми огнями, круиз-контролем, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, i-Cockpit с цифровым дисплеем, двухзонным климат-контролем, а также мультимедийным комплексом.
Peugeot 3008 в самой дорогой комплектации GT Line будет стоить 1,999 млн рублей. Продажи кроссовера начнутся 1 июля.
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