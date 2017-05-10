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10.05.17 / 11:23 Новости / Россия и мир

Peugeot объявил российские цены на кроссовер 3008

Цены на новый автомобиль начинаются от 1,639 млн рублей

Peugeot 3008Компания Peugeot объявила российские цены на кроссовер Peugeot 3008. Соответствующее заявление автопроизводитель сделал в среду.

Цены на новый автомобиль в комплектации Active начинаются от 1,639 млн рублей. Эта версия оснащена шестью подушками безопасности, системами динамической стабилизации, устройством «Эра-Глонасс», светодиодными ходовыми огнями, круиз-контролем, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, i-Cockpit с цифровым дисплеем, двухзонным климат-контролем, а также мультимедийным комплексом.

Peugeot 3008 в самой дорогой комплектации GT Line будет стоить 1,999 млн рублей. Продажи кроссовера начнутся 1 июля.

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