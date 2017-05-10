Toyota отчиталась о падении прибыли на 20% Несмотря на рост продаж

Toyota отчиталась о падении прибыли впервые за пять лет. Отчетность компании опубликована в среду.

Чистая прибыль компании снизилась на 20,8% до $16,1 млрд за финансовый год. Чистая выручка автопроизводителя упала на 2,8%.

Ранее компания представила обновленную Camry для России. Новые седаны получили светодиодную переднюю оптику, также для Camry стал доступен пакет внешней отделки «Премимум». Цена автомобилей не изменилась. Стоимость Camry начинается от 1,4 млн рублей.