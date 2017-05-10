На обслуживании матча «Зенит» — «Терек» работали трехсекционные трамваи Средний интервал движения трамваев составил три минуты

На обслуживании матча «Зенит» — «Терек», который прошел на новом стадионе на Крестовском острове, работали трехсекционные низкопольные трамваи. Об этом в среду рассказали в петербургском «Горэлектротрансе».

Всего на маршрутах от станций метро «Старая деревня» и «Черная речка» работали 28 трамваев. Дополнительные трамваи направили на маршруты №19 и №48. Также работал специальный маршрут №48А.

Длительность в пути до Яхтенной улицы составила 15 минут. Средний интервал движения трамваев составил три минуты.

Отметим, также 7 мая впервые для горожан открыли Яхтенный мост. Он соединяет Яхтенную улицу и Крестовский остров.

Матч закончился поражением «Зенита». В результате московский «Спартак» досрочно стал чемпионом России.