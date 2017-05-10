В Турции осудили британца по обвинению в терроризме На 7,5 лет

В Турции осудили гражданина Великобритании на 7,5 лет по обвинению в терроризме. Соответствующую информацию сообщили в прокуратуре Турции накануне.

Как пишет The Guardian, оужденный Эйн Дэвис состоял в террористической организации ИГИЛ и участвовал в убийстве американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Кроме того, обвинительная сторона считала, что Дэвис подготавливал теракт в Турции. Осужденный британец свою вину полностью отрицает.

Наряду еще с тремя гражданами Великобритании Дэвис был частью ячейки ИГ под названием «Битлз», пишет The Guardian. Дэвис со своими соратниками занимался пытками и внесудебными расправами над заложниками. Из четверых участников группировки Дэвис стал единственным, кого привлекли к ответственности. Местонахождение других членов «Битлз» остается неизвестным.