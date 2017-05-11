Власти Ленобласти проверят строящиеся детские сады и школы В связи с обрушением школы в Мурино

Власти Ленинградской области проверят строящиеся детские сады и школы. Об этом в четверг заявил зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Москвин пояснил, что Госстройнадзор Ленобласти проверит все строящиеся социальные учреждения, которые строят частные инвесторы. При этом расписание проверок изменили для того, чтобы в первую очередь проверить детсады и школы.

В настоящий момент в области строят порядка 20 таких зданий. Москвин отметил, что отдельное внимание уделят постройкам по «муринской» схеме. В регионе строится от трех до пяти похожих школ.

Напомним, ранее в Мурино Ленинградской области обрушилось здание строящейся школы. Застройщиком является компания «ЦДС». В результате происшествия погиб один человек. Это был работник компании, которая предоставляла застройщику автомобиль с компрессорной установкой.