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11.05.17 / 12:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Власти Ленобласти проверят строящиеся детские сады и школы

В связи с обрушением школы в Мурино

Ленобласть

Фото 47news.ru

Власти Ленинградской области проверят строящиеся детские сады и школы. Об этом в четверг заявил зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Москвин пояснил, что Госстройнадзор Ленобласти проверит все строящиеся социальные учреждения, которые строят частные инвесторы. При этом расписание проверок изменили для того, чтобы в первую очередь проверить детсады и школы.

В настоящий момент в области строят порядка 20 таких зданий. Москвин отметил, что отдельное внимание уделят постройкам по «муринской» схеме. В регионе строится от трех до пяти похожих школ.

Напомним, ранее в Мурино Ленинградской области обрушилось здание строящейся школы. Застройщиком является компания «ЦДС». В результате происшествия погиб один человек. Это был работник компании, которая предоставляла застройщику автомобиль с компрессорной установкой.

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