Матвиенко призвала законодательно закрепить статус «дети войны» Сейчас в РФ проживают порядка 12 млн «детей войны»

Статус «дети войны» нужно закрепить законодательно. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В настоящий момент льготы для этой категории граждан устанавливают только на региональном уровне. Необходимо восполнить законодательный пробел и установить льготы для этой категории граждан на общегосударственном уровне, подчеркнула Матвиенко.

В настоящее время в России проживают около 12 млн «детей войны». К этой категории граждан приписывают детей, которые родились накануне и во время Великой Отечественной войны. Законы о предоставлении льгот пострадавшим в ВОВ детям имеется в 20 регионах РФ. Кроме того, специальные условия предусматривают законодательства Тульской, Ярославской, Белгородской и Самарской областей.