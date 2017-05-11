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11.05.17 / 01:09 Новости / Политика / Россия и мир

Матвиенко призвала законодательно закрепить статус «дети войны»

Сейчас в РФ проживают порядка 12 млн «детей войны»

Валентина МатвиенкоСтатус «дети войны» нужно закрепить законодательно. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В настоящий момент льготы для этой категории граждан устанавливают только на региональном уровне. Необходимо восполнить законодательный пробел и установить льготы для этой категории граждан на общегосударственном уровне, подчеркнула Матвиенко.

В настоящее время в России проживают около 12 млн «детей войны». К этой категории граждан приписывают детей, которые родились накануне и во время Великой Отечественной войны. Законы о предоставлении льгот пострадавшим в ВОВ детям имеется в 20 регионах РФ. Кроме того, специальные условия предусматривают законодательства Тульской, Ярославской, Белгородской и Самарской областей.

По материалам: argumenti.ru
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