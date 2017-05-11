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11.05.17 / 12:59 Новости / Россия и мир

У активиста в Крыму прошли обыски

У него изъяли телефон и планшет

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В селе Строгановка у активиста Ризы Иззетова прошли обыски. Об этом в четверг сообщил журналист Антон Наумлюк.

По его словам,  опрос и допрос были связаны с «пропавшем в 2016 году Меметовым», которого подозревают в участии в «незаконном бандформировании». Наумлюк заявил, что Изетов не стал отвечать на вопросы следователя. В ходе обысков у активиста изъяли телефон и планшет.

В июне 2015 года Иззетова задержали и доставили в здание крымского УФСБ. В начале февраля текущего года активиста взяли под административный арест на пять суток. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге. Последний раз Иззетова задержали в марте.

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