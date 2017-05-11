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11.05.17 / 00:29 Новости / Россия и мир / Спорт

«Реал» вышел в финал Лиги Чемпионов

Соперником «галактикос» станет «Ювентус»

футбол мяч«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Встреча между мадридскими клубами прошла накануне на стадионе «Висенте Кальдерон».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Атлетико». На 12 минуте у «матрасников» отличился Сауль, а через четыре минуты нападающий Гризманн удвоил преимущество. Тем не менее еще до конца первого тайма точный удар испанского полузащитника «Реала» Иско (42 минута) практически свел к нулю шансы «Атлетико» на выход в финал. Напомним, первая встреча неделей ранее завершилась убедительной победой «сливочных» со счетом 3:0.

Таким образом, для «Реала» это будет второй финал самого главного европейского турнира подряд. В последнем матче соревнования подопечные Зенидина Зидана сыграют с «Ювентусом». Напомним, туринцы в полуфинальном противостоянии оказались сильнее французского «Монако». Решающий матч за кубок пройдет в Кардиффе 3 июня.

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