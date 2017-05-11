«Росгосстрах банк» получил 890,5 млн рублей чистой прибыли в 2016 году Против убытка в в 893,8 млн рублей против

«Росгосстрах банк» по итогам прошлого года получил 890,5 млн рублей чистой прибыли. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

По итогам 2015 года, банк получил убыток в 893,8 млн рублей. В прошлом году капитал банка вырос на 8% до 15,94 млрд рублей. Процентные доходы составили 14,08 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2015 году. Чистые процентные доходы составили 1,43 млрд рублей, против убытка в 2,93 млрд рублей годом ранее. Активы банка увеличились на 3,4 млрд рублей до 134,6 млрд рублей.

«Россгосстрах банк» был основан в 1994 году. Он входит в топ-60 российских банков по капиталу. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее подтвердило рейтинг кредитной организации на уровне «B2». Прогноз по рейтингу «стабильный».